17 мая 2020 г., 17:15
Journalist ID: 2177
News Code: 83790823
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Музей Персидского залива в Бушере

Региональный музей Персидского залива был открыт в 2008 году в районе Сабзабад в городе Бушер на юге Ирана.

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