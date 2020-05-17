17 мая 2020 г., 17:04
Journalist ID: 2177
News Code: 83790803
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Еврейское кладбище Мордехая и Эстера в иранском Хамедане

В городе Хамедан произошел пожар на известное еврейское кладбище Мордехая и Эстера. Кладбище является одним из известных и популярных мест для евреев всего мира.

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