Прекрасная и удивительная природа села Камсорх Кермане с гористым климатом, в четыре сезона года, сияет, как сверкающая жемчужина в центре пустынной провинции Керман.
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Историческая монета обнаружена в порту Сираф
Бушер, 16 мая, ИРНА - Глава Национального культурного наследия Сирафа Мехди Азариян сказал,…
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Журнал Мешхедского университета имени Фердоуси принят на международной базе Scopus
Мешхед, 16 мая, ИРНА - Декан факультета математических наук Мешхедского университета им. Фердоуси…
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Четыре сезона удивительной природы села Камсорх Кермана
Прекрасная и удивительная природа села Камсорх Кермане с гористым климатом, в четыре сезона…
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Пустыня Варзане
Пустыня Варзане считается жемчужиной Исфаханской провинции, благодаря своим блестящим песчаным…
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Международная конференция Ал-Кудс пройдет в виде видеоконференции
Тегеран, 16 мая, ИРНА - Международная конференция Ал-Кудс будет проведена виртуально с целью…
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Темп научного роста Ирана в 2019 году вырос
Тегеран, 16 мая, ИРНА - Глава базы данных исламского мирового научного цитирования Мохаммад…
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Иностранные граждане в Иране с коронавирусом лечатся бесплатно
Тегеран, 16 мая, ИРНА - Объясняя действия и услуги Ирана в отношении афганских граждан по контролю…
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Посол Ирана в Дамаске: первая кибла мусульман не продается
Тегеран, 16 мая, ИРНА - Посол Ирана в Дамаске Джавад Торкабади сказал, что первая кибла мусульман…
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Иран сделал акцент на расширении военного и оборонного сотрудничества с Ираком
Багдад, 16 мая, ИРНА - Во время встречи с министром обороны Ирака Джумой Анадом военный атташе…
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МИД: США саботируют процесс противостояния коронавируса
Тегеран, 16 мая, ИРНА - В субботу официальный представитель министерства иностранных дел Ирана…
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