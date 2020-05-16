16 мая 2020 г., 23:17
Journalist ID: 2388
News Code: 83789752
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Четыре сезона удивительной природы села Камсорх Кермана

Прекрасная и удивительная природа села Камсорх Кермане с гористым климатом, в четыре сезона года, сияет, как сверкающая жемчужина в центре пустынной провинции Керман.

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