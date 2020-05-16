Пустыня Варзане считается жемчужиной Исфаханской провинции, благодаря своим блестящим песчаным холмам. Расположена она в 105 км к юго-востоку от Исфахана. Эта пустыня считается одной из самой легкодоступной в Иране. Этот район имеет много природных достопримечательностей, таких как Гав Чах (аутентичная древняя гидравлическая система полива угодий), Соленое озеро и Песчаные дюны. Интересной является одежда местных жителей. В отличие от других частей страны, женщины в этой горячей области носят белые чадры, вместо использования черных.