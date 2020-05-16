16 мая 2020 г., 10:06
Journalist ID: 2388
News Code: 83788729
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Мечеть Хадж Али в Ширазе

Мечеть Хадж Али, относящаяся к эпохе Каджар, расположена в арабском районе Шираза, на восточной стороне школы Хана, и зарегистрирована как один из национальных объектов Ирана.

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