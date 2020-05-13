13 мая 2020 г., 22:32
Journalist ID: 2177
News Code: 83787009
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Гора Галат-шай в Махабаде

Невероятная красивая горная природа Галат-шай в 70 км к западу от города Махабад привлекает к себе много туристов.

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