Невероятная красивая горная природа Галат-шай в 70 км к западу от города Махабад привлекает к себе много туристов.
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Россия не исключает переговоров о вооружениях Ирану после снятия эмбарго
Москва, 13 мая. ИРНА — В Москве не исключают начала переговоров о поставках российских вооружений…
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Гора Галат-шай в Махабаде
Невероятная красивая горная природа Галат-шай в 70 км к западу от города Махабад привлекает…
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Иран предствит иностранным инвестерам право на получение временного вида на жительство
Тегеран, 13 мая. ИРНА — Иностранным инвестерам представлено право на получение пятилетнего…
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Иранские наборы для диагностики коронавируса прибыли в Германию
Тегеран, 13 мая, ИРНА – Наборы для диагностики коронавируса, созданные иранскими специалистами,…
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Посол: давление США не повлияет на ирано-иракские отношения
Багдад, 13 мая. ИРНА — Давление со стороны Вашингтона не окажет никакого влияния на развивающиеся…
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Древнее игровое поле для човгана нашли на западе Ирана
Хорамабад, 13 мая. ИРНА — Древнее игровое поле для човгана (конное поло) обнаружили в провинции…
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День Накбы и глобальные обязанности
Тегеран, 13 мая, ИРНА. Когда зловещий сионистский режим появился более 70 лет назад в крайне…
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Иран планирует увеличить мощность морских портов Ирана до 8 млн TEU
Тегеран, 13 мая. ИРНА — Организация портов и судоходства Ирана в 1399 иранском году (начался…
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Производство алюминиевых слитков в Иране выросло на 46%
Тегеран, 13 мая. ИРНА — Производство алюминиевых слитков в Иране за первый месяц текущего иранского…
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Посол: Иран предпримет ответные действия при сохранении оружейного эмбарго
Москва, 13 мая. ИРНА — Тегеран ответит решительно в случае, если СБ ООН примет решение продлить…
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