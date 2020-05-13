Озеро Гахар расположено у горной цепи Ошторанкух в провинции Лорестан. Озеро считается одним из чудес Ирана и ценным природным источником мира.
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Озеро Гахар — жемчужина Ошторанкуха
Озеро Гахар расположено у горной цепи Ошторанкух в провинции Лорестан. Озеро считается одним…
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Небензя не видит причин для продления оружейного эмбарго против Ирана
Москва, 13 мая. ИРНА — Постпред РФ при ООН Василий Небензя не видит причин для продления в…
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Иран и Россия сделали акцент на сотрудничестве в борьбе с коронавирусом
Тегеран, 12 мая, ИРНА - Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки провел переговоры с российской…
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В Иране пройдет конференция «Шамс и Руми» среди исследователей со всего мира
Тегеран, 12 мая, ИРНА - Иранский институт философии пригласил преподавателей, студентов, изучающих…
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65% иранских медсестер находятся на передовой борьбы с коронавирусом
Тегеран, 12 мая, ИРНА - Заместитель министра здравоохранения по сестринским делам Марьям Хазрати…
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ЮНИСЕФ отправил в Иран повязки для детей с буллёзным эпидермолизом
Тегеран, 12 мая, ИРНА - При финансовой поддержке правительства Германии Детский фонд Организации…
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Президент: действия Ирана в борьбе с коронавирусом опровергли ошибочные суждения о системе и правительстве
Тегеран, 12 мая, ИРНА - Ссылаясь на успех Исламской Республики Иран в борьбе с вирусом, президент…
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32 тонны погружных насосов прибыли в Иран
Тегеран, 12 мая, ИРНА – Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в сотрудничестве с министерством энергетики…
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Президент Сербии: мы полны решимости содействовать экономическому сотрудничеству с Ираном
Белград, 12 мая, ИРНА - Сегодня во вторник, получив верительные грамоты от нового посла Ирана…
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Лидер: потеря близких и трудолюбивых молодых людей трудна
Тегеран, 12 мая, ИРНА – Верховный лидер революции аятолла Али Хаменеи направил послание главнокоманд…
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