13 мая 2020 г., 13:38
Journalist ID: 2177
News Code: 83786368
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Озеро Гахар — жемчужина Ошторанкуха

Озеро Гахар расположено у горной цепи Ошторанкух в провинции Лорестан. Озеро считается одним из чудес Ирана и ценным природным источником мира.

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