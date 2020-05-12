12 мая 2020 г., 17:51
Journalist ID: 2388
News Code: 83785545
0 Persons

Похороны погибших инцидента Конарак

19 человек погибли в результате инцидента 10 мая с иранским большим ракетным катером Konarak во время военно-морских учений в Оманском заливе, у берегов портового города Джаск на юге Ирана.

Your Comment

You are replying to: .
4 + 14 =