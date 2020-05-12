19 человек погибли в результате инцидента 10 мая с иранским большим ракетным катером Konarak во время военно-морских учений в Оманском заливе, у берегов портового города Джаск на юге Ирана.
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32 тонны погружных насосов прибыли в Иран
Тегеран, 12 мая, ИРНА – Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в сотрудничестве с министерством энергетики…
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Президент Сербии: мы полны решимости содействовать экономическому сотрудничеству с Ираном
Белград, 12 мая, ИРНА - Сегодня во вторник, получив верительные грамоты от нового посла Ирана…
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Лидер: потеря близких и трудолюбивых молодых людей трудна
Тегеран, 12 мая, ИРНА – Верховный лидер революции аятолла Али Хаменеи направил послание главнокоманд…
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Похороны погибших инцидента Конарак
19 человек погибли в результате инцидента 10 мая с иранским большим ракетным катером Konarak…
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Иранские исследователи приобрели знания для производства препаратов от коронавируса
Тегеран, 12 апреля, ИРНА - Генеральный директор Управления развития технологий здравоохранения…
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МИД: неэффективность администрации Трампа оказала давление на медсестер в США
Тегеран, 12 мая, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что неэффективность…
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В Иране выявили 1529 новых случаев заражения коронавирусом
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Иранские фотографы получили премии на фестивале «NSAPK 2020»
Тегеран, 12 мая, ИРНА – Иранские фотографии стали обладателями фотофестиваля «NSAPK 2020» (Сербия…
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Зариф: правительство США должно исправить свое поведение, а не оправдываться
Тегеран, 12 мая, ИРНА – «Весь мир пришел к выводу, что американцы могут игнорировать любое…
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Рябков заявил, что РФ обменивается с Ираном и Венесуэлой аналитикой по вопросам пандемии
Москва, 12 мая. ИРНА — Россия постоянно поддерживает контакты с Ираном и Венесуэлой по вопросу…
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