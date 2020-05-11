Традиционные дома для туристов в городе Хур и Биабанак

В туристическом городе Хур и Биабанак в провинции Исфаъан существует до 65 традиционных домов для проживания туристов. Традиционные дома — это резиденции, созданные в естественной среде с максимально высоким уровнем экологических стандартов, в соответствии с местной традиционной архитектурой, историей и природным ландшафтом региона, где обеспечивается максимальное взаимодействие с местным населением, его традициями и культурой.