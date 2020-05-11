В туристическом городе Хур и Биабанак в провинции Исфаъан существует до 65 традиционных домов для проживания туристов. Традиционные дома — это резиденции, созданные в естественной среде с максимально высоким уровнем экологических стандартов, в соответствии с местной традиционной архитектурой, историей и природным ландшафтом региона, где обеспечивается максимальное взаимодействие с местным населением, его традициями и культурой.
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В Иране заявили, что обмен заключенными с США не требует посредничества
Тегеран, 11 мая. ИРНА — Решение об освобождении и обмене заключенными между Ираном и США не…
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Ульянов назвал СВПД дипломатическим шедевром
Москва, 11 мая, ИРНА – Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в понедельни…
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Сад цветов в Исфахане
Сад цветов — ботанический сад, расположенный на берегу реки Заяндеруд. Всего в ботаническом…
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В Иране 19 человек погибли при инциденте с военным кораблем
Тегеран, 11 мая. ИРНА — 19 человек погибли, 15 пострадали в результате инцидента 10 мая с иранским…
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Традиционные дома для туристов в городе Хур и Биабанак
В туристическом городе Хур и Биабанак в провинции Исфаъан существует до 65 традиционных домов…
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СМИ: "Наполи" планирует приобрести Азмуна за €15 млн на замену Мертенсу
Москва, 11 мая. ИРНА — Итальянский "Наполи" планирует приобрести у российского "Зенита" иранского…
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Главы МИД Ирана и Афганистана обсудили по телефону пограничный инцидент
Кабул, 11 мая, ИРНА – Министры иностранных дел Ирана и Афганистана Мохаммад Джавад Зариф и…
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В Оманском заливе произошел инцидент в ходе военно-морских учений
Тегеран, 11 мая, ИРНА – В Иране сообщили об инциденте с вспомогательным судном в ходе военно-морских…
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Цветочный Сад в Исфахане
Цветочный сад Исфахана расположен на берегу реки Зайандехруд. В этом саду растут всевозможные…
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Иран готов начать добычу полезных ископаемых в регионе
Тегеран, 10 мая, ИРНА - Заместитель главы Иранской организации геологоразведочных работ Мохаммад-Баг…
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