11 мая 2020 г., 11:36
Journalist ID: 2177
News Code: 83783540
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Традиционные дома для туристов в городе Хур и Биабанак

В туристическом городе Хур и Биабанак в провинции Исфаъан существует до 65 традиционных домов для проживания туристов. Традиционные дома — это резиденции, созданные в естественной среде с максимально высоким уровнем экологических стандартов, в соответствии с местной традиционной архитектурой, историей и природным ландшафтом региона, где обеспечивается максимальное взаимодействие с местным населением, его традициями и культурой.

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