Цветочный сад Исфахана расположен на берегу реки Зайандехруд. В этом саду растут всевозможные цветы, декоративные и лекарственные растения.
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Цветочный Сад в Исфахане
Цветочный сад Исфахана расположен на берегу реки Зайандехруд. В этом саду растут всевозможные…
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Иран готов начать добычу полезных ископаемых в регионе
Тегеран, 10 мая, ИРНА - Заместитель главы Иранской организации геологоразведочных работ Мохаммад-Баг…
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Иранец будет судить американский кинофестиваль по правам человека
Тегеран, 10 мая, ИРНА - Иранский писатель, режиссер и редактор Хуман Надери избран судьей 7-го…
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Два иранских профессора сотрудничают с ФАО для составления книги
Тегеран, 10 мая, ИРНА - Два преподавателя из Тегеранского университета при написании книги…
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МИД: сирийский народ должен решить свое будущее
Тегеран, 10 мая, ИРНА – Официальный представитель Министерства иностранных дел Аббас Мусави…
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Видеоконференция Лидера с Национальным штабом противостояния коронавирусу
В воскресенье аятолла Хаменеи в видеоконференции с Национальным штабом противостояния коронавирусу…
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Лидер: умение управлять, социальная философия и этика - три области западного провала в коронавирусе
Тегеран, 10 мая, ИРНА - Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи, ссылаясь на…
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Коронавирус убил еще 51 человека в Иране
Тегеран, 10 мая, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 107603, летальных…
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Отмена санкций в отношении Ирана является общим требованием политических женщин-лидеров мира
Тегеран, 10 мая, ИРНА - После отправки письма вице-президентом по делам женщин и семьи Ирана…
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Лагуна Энзели
Лагуна Энзели представляет собой прибрежный порт или лагуну в Каспийском море, недалеко от…
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