10 мая 2020 г., 23:29
Journalist ID: 2388
News Code: 83783113
0 Persons

Цветочный Сад в Исфахане

Цветочный сад Исфахана расположен на берегу реки Зайандехруд. В этом саду растут всевозможные цветы, декоративные и лекарственные растения.

Your Comment

You are replying to: .
2 + 14 =