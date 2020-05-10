Видеоконференция Лидера с Национальным штабом противостояния коронавирусу

В воскресенье аятолла Хаменеи в видеоконференции с Национальным штабом противостояния коронавирусу заявил, что «вирус распространился позднее в США и Европе, чем в других странах, что означает, что у этих стран была возможность подготовиться к этому вирусу, но им не удалось как надо было».
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