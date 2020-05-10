10 мая 2020 г., 12:28
Journalist ID: 2390
News Code: 83782303
0 Persons

Лагуна Энзели

Лагуна Энзели представляет собой прибрежный порт или лагуну в Каспийском море, недалеко от города Энзели в иранской провинции Гилян. Лагуна Энзели также считается одним из важнейших естественных мест обитания животных в Иране.

Your Comment

You are replying to: .
5 + 13 =