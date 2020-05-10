Розовая мечеть в иранском Ширазе

Мечеть Насир оль-Мольк или Розовая мечеть — одна из древнейших и красивейших мечетей Шираза в Иране. Мечеть построена в 1877—1888 годах по заказу Мирзы Хасана Али Насир оль-Молька из династии Каджаров архитекторами Мирзой Мохаммадом Хоссейн-Мемар и Мохаммадом Резой Каши Пазе Ширази.