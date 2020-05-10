10 мая 2020 г., 10:02
Journalist ID: 2390
News Code: 83781991
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Розовая мечеть в иранском Ширазе

Мечеть Насир оль-Мольк или Розовая мечеть — одна из древнейших и красивейших мечетей Шираза в Иране. Мечеть построена в 1877—1888 годах по заказу Мирзы Хасана Али Насир оль-Молька из династии Каджаров архитекторами Мирзой Мохаммадом Хоссейн-Мемар и Мохаммадом Резой Каши Пазе Ширази.

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