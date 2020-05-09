9 мая 2020 г., 21:08
Journalist ID: 2177
News Code: 83781666
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Озеро Мамерз на севере Ирана

Озера Мамерз расположено в 5 км от деревни Чаландар близ города Ноушахр в провинции Мазандаран. Местные называют водоем "Озеро призраков".

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