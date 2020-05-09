9 мая 2020 г., 20:44
Journalist ID: 2177
News Code: 83781653
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Приготовление зульбия и бамие

Зульбия и бамие — традиционные иранские сладости Зульбия и Бамие считаются практически самыми популярными сладкими блюдами в священный месяц Рамадан в Иране.

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