Зульбия и бамие — традиционные иранские сладости Зульбия и Бамие считаются практически самыми популярными сладкими блюдами в священный месяц Рамадан в Иране.
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Мост Табиат в Тегеране подсветили белым в знак благодарности медикам
Тегеран, 9 мая. ИРНА — Крупнейший пешеходный мост в Тегеране — Мост Табиат подсветили в белый…
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Озеро Мамерз на севере Ирана
Озера Мамерз расположено в 5 км от деревни Чаландар близ города Ноушахр в провинции Мазандаран.…
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Приготовление зульбия и бамие
Зульбия и бамие — традиционные иранские сладости Зульбия и Бамие считаются практически самыми…
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Человечество победит экономический терроризм США
Тегеран, 9 мая. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что человечество…
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Армения расширила список товаров, разрешенных к ввозу из Ирана
Тегеран, 9 мая. ИРНА — Палата торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства Ирана сообщила,…
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Иранский фильм "Ялда" выйдет на экраны в Чехии
Тегеран, 9 мая, ИРНА – Иранский фильм "Ялда" режиссера Масуд Бахши будет показан на 50 кинотеатрах…
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Молодые иранские художники получили почетные дипломы международного конкурса в Болгарии
Тегеран, 9 мая. ИРНА — 15 молодых художников из Ирана получили почетные дипломы международного…
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В Иране выявили 1529 новых случаев заражения коронавирусом
Тегеран, 9 мая. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 106 220, летальных…
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Весенняя природа в долине Вамегабад
Долина Вамегабад расположена в 30 км к северу от города Керман на юго-востоке Ирана.
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В Иране увеличилась емкость для хранения бензина на 120 млн. литров
Тегеран, 9 мая, ИРНА – Обеспечена емкость для хранения бензина на 120 млн. литров в Центре…
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