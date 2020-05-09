Долина Вамегабад расположена в 30 км к северу от города Керман на юго-востоке Ирана.
-
Иранский фильм "Ялда" выйдет на экраны в Чехии
Тегеран, 9 мая, ИРНА – Иранский фильм "Ялда" режиссера Масуд Бахши будет показан на 50 кинотеатрах…
-
Молодые иранские художники получили почетные дипломы международного конкурса в Болгарии
Тегеран, 9 мая. ИРНА — 15 молодых художников из Ирана получили почетные дипломы международного…
-
В Иране выявили 1529 новых случаев заражения коронавирусом
Тегеран, 9 мая. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 106 220, летальных…
-
Весенняя природа в долине Вамегабад
Долина Вамегабад расположена в 30 км к северу от города Керман на юго-востоке Ирана.
-
В Иране увеличилась емкость для хранения бензина на 120 млн. литров
Тегеран, 9 мая, ИРНА – Обеспечена емкость для хранения бензина на 120 млн. литров в Центре…
-
У СБ ООН имеются веские причины, чтобы отвергать утверждения США против Ирана
Нью-Йорк, 9 мая. ИРНА — Член Совета по международным отношениям США Келси Давенпорт заявила,…
-
Зариф напомнил о нарушении обязательств США по СВПД
Нью-Йорк, 9 мая, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в письме к генсеку ООН Антониу…
-
Китай: попытки США использовать резолюцию 2231 СБ ООН не сработают
Нью-Йорк, 9 мая. ИРНА — Постоянное представительство Китая при ООН назвало Совместный всеобъемлющий…
-
США высмеивают международные права, нарушив резолюцию 2231: Иран
Нью-Йорк, 9 мая, ИРНА – США высмеивают международные права, нарушив резолюцию 2231Совбеза ООН,…
-
Зариф написал письмо Гутерришу об обязательствах США
Тегеран, 9 мая, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в Twitter объявил об…
Your Comment