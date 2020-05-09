9 мая 2020 г., 12:55
Journalist ID: 2177
News Code: 83781000
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Весенняя природа в долине Вамегабад

Долина Вамегабад расположена в 30 км к северу от города Керман на юго-востоке Ирана.

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