8 мая 2020 г., 19:38
Journalist ID: 2388
News Code: 83780234
0 Persons

8 мая, Всемирный день Красного Креста

Международный комитет Красного Креста был сформирован был основан в 1864 году как нейтральная организация в соответствии с гуманитарными целями и без какой-либо дискриминации по признаку национальности, расы или этнической принадлежности в соответствии с Женевским соглашением.

Your Comment

You are replying to: .
5 + 13 =