Международный комитет Красного Креста был сформирован был основан в 1864 году как нейтральная организация в соответствии с гуманитарными целями и без какой-либо дискриминации по признаку национальности, расы или этнической принадлежности в соответствии с Женевским соглашением.
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Зариф и Боррель изучили последние региональные и международные события
Тегеран, 8 мая, ИРНА - В телефонном разговоре министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад…
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8 мая, Всемирный день Красного Креста
Международный комитет Красного Креста был сформирован был основан в 1864 году как нейтральная…
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Русская православная церковь ответила на письмо секретаря ПКАП Ирана
Тегеран, 8 мая, ИРНА - В ответ на письмо секретаря Высшего совета культурной революции Ирана…
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Иран возглавляет производство и экспорт стали на Ближнем Востоке
Тегеран, 8 мая, ИРНА - Стальная промышленность страны, история которой насчитывает более полувека,…
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Прогнозы говорят о 17-процентном увеличении производства золотых слитков в Иране в этом году
Тегеран, 8 мая, ИРНА - Директор Организации по развитию и реконструкции горнодобывающих предприятий…
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Швейцария: торговый канал с Ираном оказался медленнее, чем ожидалось
Тегеран, 8 мая, ИРНА - Швейцарское правительство заявило, что торговый канал, который был создан…
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В Иране число жертв коронавируса достигло 6541 человека
Тегеран, 8 мая, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 104691, летальных…
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Землетрясение в Тегеране убило одного человека, есть 33 раненных
Тегеран, 8 мая, ИРНА - Глава Организации Антикризисного управления Эсмаил Наджар сообщил, что…
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МИД: односторонность США должна прекратиться
Тегеран, 8 мая, ИРНА - Официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики…
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Весенняя природа Семирома
Семиром — одна из 21 иранской провинции Исфахан. Административный центр — город Семиром. Семиром…
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