8 мая 2020 г., 10:50
Journalist ID: 2388
News Code: 83779887
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Весенняя природа Семирома

Семиром — одна из 21 иранской провинции Исфахан. Административный центр — город Семиром. Семиром находится в южной части Исфахана, в горной местности центрального Загроса, на высоте 2343 метров над уровнем моря. Семиром расположен на расстоянии приблизительно 132 километров к югу от Исфахана, административного центра провинции и на расстоянии 467 километров к югу от Тегерана.

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