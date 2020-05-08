Весенняя природа Семирома

Семиром — одна из 21 иранской провинции Исфахан. Административный центр — город Семиром. Семиром находится в южной части Исфахана, в горной местности центрального Загроса, на высоте 2343 метров над уровнем моря. Семиром расположен на расстоянии приблизительно 132 километров к югу от Исфахана, административного центра провинции и на расстоянии 467 километров к югу от Тегерана.