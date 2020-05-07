7 мая 2020 г., 19:14
Journalist ID: 2177
News Code: 83779576
0 Persons

Сбор дамасской розы для получения розовой воды

В городе Джафарие в провинции Кум начался сезон сбора урожая лепестков роз, которые идут на производство розовой воды.

Your Comment

You are replying to: .
9 + 9 =