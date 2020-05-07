7 мая 2020 г., 17:53
Journalist ID: 2177
News Code: 83779518
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Историческая Мечеть Агалар в Ширазе

Мечеть Агалар была построена в эпоху Каджаров в городе Шираз, на юго-западе Ирана. В 2001 году мечеть включена в список национального наследия Ирана.

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