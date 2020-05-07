Мечеть Агалар была построена в эпоху Каджаров в городе Шираз, на юго-западе Ирана. В 2001 году мечеть включена в список национального наследия Ирана.
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Сбор дамасской розы для получения розовой воды
В городе Джафарие в провинции Кум начался сезон сбора урожая лепестков роз, которые идут на…
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Моргулов обсудил с послом Ирана реализацию совместных проектов
Москва, 7 мая. ИРНА — Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил с послом Ирана в России Каземом…
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Историческая Мечеть Агалар в Ширазе
Мечеть Агалар была построена в эпоху Каджаров в городе Шираз, на юго-западе Ирана. В 2001 году…
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МИД Ирана: США не в состоянии поднимать вопросы по СВПД
Тегеран, 7 мая. ИРНА — США не в состоянии поднимать вопросы в связи с Совместным всеобъемлющим…
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Международный кинофестиваль Фаджр отменили из-за коронавируса
Тегеран, 7 мая. ИРНА — Из-за вспышки коронавируса по всему миру 38-й Международный кинофестиваль…
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Санкции не повлияли на объем товарооборота Ирана
Тегеран, 7 мая. ИРНА — Односторонние санкции США против Ирана в последние два года не оказали…
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Зариф поздравил премьер-министра Ирака с формированием нового правительства
Тегеран, 7 мая. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф поздравил премьер-министр…
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Иран и Узбекистан обсудили ситуацию в Афганистане
Тегеран, 7 мая. ИРНА — Главы МИД Ирана и Узбекистана Мохаммад Джавад Зариф и Абдулазиз Камилов…
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В Иране в выявили 1485 новых случаев заражения коронавирусом
Тегеран, 7 мая. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 103 135, летальных…
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В Иране за прошедший год добыто 470 млн. тонн полезных ископаемых
Керман, 7 мая. ИРНА — За прошедший иранского календарного года (20 марта 2019 г. – 20 марта…
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