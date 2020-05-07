7 мая 2020 г., 11:40
Journalist ID: 2177
News Code: 83779062
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Деревня Годарсабз на юго-востоке Ирана

Деревня Годарсабз расположена недалеко от города Бафт в средце нетронутых лесов и живой природы.

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