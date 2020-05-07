Деревня Годарсабз расположена недалеко от города Бафт в средце нетронутых лесов и живой природы.
-
Иран и Узбекистан обсудили ситуацию в Афганистане
Тегеран, 7 мая. ИРНА — Главы МИД Ирана и Узбекистана Мохаммад Джавад Зариф и Абдулазиз Камилов…
-
В Иране в выявили 1485 новых случаев заражения коронавирусом
Тегеран, 7 мая. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 103 135, летальных…
-
В Иране за прошедший год добыто 470 млн. тонн полезных ископаемых
Керман, 7 мая. ИРНА — За прошедший иранского календарного года (20 марта 2019 г. – 20 марта…
-
Рухани открыл новые проекты в провинции Керман
Тегеран, 7 мая. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани в четверг открыл четыре национальных проекта…
-
Деревня Годарсабз на юго-востоке Ирана
Деревня Годарсабз расположена недалеко от города Бафт в средце нетронутых лесов и живой природы.…
-
Из Хузестана было поставлено 11 млрд долларов ненефтяных продуктов в 2019 году
Ахваз, 6 мая, ИРНА - Заместитель министра экономики и торговли организации промышленности,…
-
Керманшах занял третье место по привлечению иностранных инвестиций в страну
Керманшах, 6 мая, ИРНА - Заместитель губернатора по экономическим вопросам Керманшаха Хедаяат…
-
Башня Милад краснеет в Международный день талассемии
Тегеран, 6 мая, ИРНА - Сегодня вечером, одновременно с Всемирным днем талассемии и в соответствии…
-
Туристическая зона Залянь Шазанд
Туристическая зона Залянь Шазанд расположена в провинции Маркази, в 60 км от Арака и к западу…
-
Аятолла Али Хаменеи в видеоконференции с рабочими
В своем послании в среду Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хамени поздравил всех…
Your Comment