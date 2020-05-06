6 мая 2020 г., 21:23
Journalist ID: 2388
News Code: 83778624
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Туристическая зона Залянь Шазанд

Туристическая зона Залянь Шазанд расположена в провинции Маркази, в 60 км от Арака и к западу от города Шазанд. Этот район является одним из туристических районов провинции Маркази благодаря своей зелени и наличию водно-болотных угодий.

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