6 мая 2020 г., 20:58
Journalist ID: 2388
News Code: 83778614
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Аятолла Али Хаменеи в видеоконференции с рабочими

В своем послании в среду Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хамени поздравил всех трудящихся страны по случаю Недели рабочих, подчеркнув необходимость предоставления различных возможностей для присутствия молодежи и молодых специалистов.

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