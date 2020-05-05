5 мая 2020 г., 15:49
Journalist ID: 2177
News Code: 83776917
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Поле рябчиков на западе Ирана

Поле рябчиков —цветов в виде перевёрнутых тюльпанов — или по-персидски, «Лале-важгун» — известный и очень красивый цветок, который встречается в разных частях Ирана, в том числе и провинции Илам на западе Ирана.

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