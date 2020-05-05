5 мая 2020 г., 11:17
Journalist ID: 2177
News Code: 83776288
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Исторический мост Шейх

Исторический мост Шейх через реку Гешлаг был построен при династии Занд 235 лет назад

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