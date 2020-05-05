Исторический мост Шейх через реку Гешлаг был построен при династии Занд 235 лет назад
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Иран и Япония обсудили деэскалации напряженности в регионе
Тегеран, 5 мая. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани провел телефонные переговоры с премьер-министром…
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В Иране число жертв коронавируса достигло 6340
Тегеран, 5 мая. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 99 970, летальных…
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Иран экспортировал в Германию первую партию наборов для диагностики коронавируса
Тегеран, 5 мая. ИРНА — Иран экспортировал первую партию из 40 тыс. диагностических наборов…
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Иранец занял третье место в мировом рейтинге паратхэквондистов
Тегеран, 5 мая. ИРНА — Иранский паратхэквондист Мехди Пуррахнема занял 3-е место в новом рейтинге…
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Объем производства стальных профилей в Иране достиг 47 млн. тонн
Тегеран, 5 мая. ИРНА — Производства стальных профилей в Иране превысило прогнозам, в объеме…
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Исторический мост Шейх
Исторический мост Шейх через реку Гешлаг был построен при династии Занд 235 лет назад
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Весна в Куме
В городе Кум уже наступила весна. Из-за того, что Кум расположен в пустыне здесь короткая весна…
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Историческая деревня Корве в Зенджане
Деревня Корве в провинции Занджан построена 3000 лет назад. Исторические памятники этой деревни…
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В 2018 году было собрано более 12 млн. пшеницы в Иране
Тегеран, 4 мая, ИРНА - Согласно статистическим данным, в 2018 году в стране было собрано 12…
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Мощность возобновляемых источников энергии в Иране достигла 823 МВт
Тегеран, 4 мая, ИРНА - Эксплуатационная мощность возобновляемых электростанций страны к концу…
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