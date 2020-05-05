5 мая 2020 г., 10:57
Journalist ID: 2177
News Code: 83776237
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Весна в Куме

В городе Кум уже наступила весна. Из-за того, что Кум расположен в пустыне здесь короткая весна скоро сменяется долгим жарким летом.

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