5 мая 2020 г., 00:01
Journalist ID: 2388
News Code: 83775908
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Историческая деревня Корве в Зенджане

Деревня Корве в провинции Занджан построена 3000 лет назад. Исторические памятники этой деревни включают Большую мечеть, старый мост через реку Абхарруд и несколько водяных мельниц, относящихся к периоду Сефевидов.

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