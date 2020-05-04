4 мая 2020 г., 18:39
Journalist ID: 2388
News Code: 83775738
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4 мая - день Шираза

Восемнадцать лет прошло с тех пор, как 15-й Ордибехешт (4 мая) был назван днем Шираза, города, оранжевая весна.

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