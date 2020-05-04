Восемнадцать лет прошло с тех пор, как 15-й Ордибехешт (4 мая) был назван днем Шираза, города, оранжевая весна.
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Историческая деревня Корве в Зенджане
Деревня Корве в провинции Занджан построена 3000 лет назад. Исторические памятники этой деревни…
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В 2018 году было собрано более 12 млн. пшеницы в Иране
Тегеран, 4 мая, ИРНА - Согласно статистическим данным, в 2018 году в стране было собрано 12…
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Мощность возобновляемых источников энергии в Иране достигла 823 МВт
Тегеран, 4 мая, ИРНА - Эксплуатационная мощность возобновляемых электростанций страны к концу…
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Иранский фильм «Дом» получил особую благодарность Vision Festival
Тегеран, 4 мая, ИРНА - 50-й Швейцарский Международный документальный фестиваль «Visions du…
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Иранский фотограф занял третье место на фестивале Викисклад
Санандадж, 4 мая, ИРНА - Салар Аркан занял третье место на фотофестиваль Викисклад в 2019 году.
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Иранский паратхэквондист занял шестое место в мире
Кум, 4 мая, ИРНА – Мохаммад-Реза Шабани в последнем рейтинге Всемирной федерации занял шестое…
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Посол Ирана в Туркменистане: проблемы транзита решаются
Мешхед, 4 мая, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в Туркменистане Голамаббас Арбабхалес…
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Рухани: действия США поставили под сомнение план Ирана противостоять коронавирусу
Тегеран, 4 мая, ИРНА - Объясняя целевой национальный стратегический план Ирана по борьбе с…
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4 мая - день Шираза
Восемнадцать лет прошло с тех пор, как 15-й Ордибехешт (4 мая) был назван днем Шираза, города,…
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Озеро Мианшех в Мазандаране
Озеро Мианшех находится недалеко от деревни Чорт на севере Ирана, поэтому его также называют…
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