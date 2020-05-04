4 мая 2020 г., 17:29
Journalist ID: 2388
News Code: 83775662
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Озеро Мианшех в Мазандаране

Озеро Мианшех находится недалеко от деревни Чорт на севере Ирана, поэтому его также называют Чорт.

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