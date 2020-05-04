4 мая 2020 г., 17:27
Journalist ID: 2388
News Code: 83775654
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Сбор урожая бурачника в Мазандаране

В районе Хезар-Джариб на востоке Мазандарана и как один из двух основных районов выращивания бурачников в Мазандаране, с приходом мая, начнется сбор этого лекарственного растения.

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