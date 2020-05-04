В районе Хезар-Джариб на востоке Мазандарана и как один из двух основных районов выращивания бурачников в Мазандаране, с приходом мая, начнется сбор этого лекарственного растения.
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Озеро Мианшех в Мазандаране
Озеро Мианшех находится недалеко от деревни Чорт на севере Ирана, поэтому его также называют…
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Сбор урожая бурачника в Мазандаране
В районе Хезар-Джариб на востоке Мазандарана и как один из двух основных районов выращивания…
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Стартовала видеоконференция лидеров движения неприсоединения
Тегеран, 4 мая, ИРНА - Виртуальная встреча глав и премьер-министров стран-членов Движения неприсоеди…
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В Казахстане проходят онлайн-сессии по ирановедению и персидскому языку
Тегеран, 4 мая, ИРНА - Научные онлайн-встречи на тему «ирановедение и персидский язык и литература»…
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В Иране число жертв коронавируса достигло 6277 человек
Тегеран, 4 мая, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 98647, летальных…
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В МИД прокомментировали продление эмбарго на поставки оружия против Ирана
Тегеран, 4 мая, ИРНА – «Если дело Ирана будет передано в Совет Безопасности, и эмбарго на поставки…
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Опытные образцы 15 технологических продуктов по лечению коронавируса разработаны в Иране
Тегеран, 4 мая, ИРНА - Объясняя деятельность исследователей Университета медицинских наук в…
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Иранский профессор с коронавирусом находится на лечении в тюрьме США
Тегеран, 4 мая, ИРНА - Сирус Асгари, профессор университета, который заразился коронавирусом…
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Спортсменка из Ирана завоевала бронзу международного турнира по ката
Тегеран, 3 мая. ИРНА — Иранка Туран Форутан завоевала бронзовую медаль международного турнира…
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США никак не могут запустить механизм восстановления санкций ООН против Ирана
Тегеран, 3 мая. ИРНА — Запустить механизм восстановления санкций ООН американцы не могут ни…
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