3 мая 2020 г., 19:46
Journalist ID: 2177
News Code: 83774392
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Армянское кладбище иранском Лорестане

армянское кладбище, которому более 800 лет расположено в селе Фахре в городе Алигударз, провинция Лорестан. Кладбище привлекает к себе многие туристы и археологи.

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