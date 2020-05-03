Холмы эпохи железного века

В результате раскопок археологических раскопок в Кара-Теппе и Теппе-Заге в деревне Сагзабад в 50 км от административного центра провинции в 1960-е годы были обнаружены объекты (кладбище, древнее оружие, глинобитные постройки), относящиеся к периоду железного века.