3 мая 2020 г., 15:25
Journalist ID: 2177
News Code: 83774104
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Весна в иранском Ардале

Город Ардал расположен в 90 км от города Шахрекорд, административный центр провинции Чахар-Махал-Бахтияри.

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