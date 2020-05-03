3 мая 2020 г., 15:19
Journalist ID: 2177
News Code: 83774093
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Весенняя природа в регионе Залиан

Город Залиан расположен в 60 км от Арака на западе города Шазанд. Невероятная красивая природа Залиана привлекает много туристов

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