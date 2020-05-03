Город Залиан расположен в 60 км от Арака на западе города Шазанд. Невероятная красивая природа Залиана привлекает много туристов
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Холмы эпохи железного века
В результате раскопок археологических раскопок в Кара-Теппе и Теппе-Заге в деревне Сагзабад…
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Экспорт морепродуктов из иранского Чабахара в 11 стран мира
Чабахар, 3 мая, ИРНА – Более 3 тыс. тонн разных видов морепродуктов из Чабахара на юго-востоке…
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Весна в иранском Ардале
Город Ардал расположен в 90 км от города Шахрекорд, административный центр провинции Чахар-Махал-Бах…
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Весенняя природа в регионе Залиан
Город Залиан расположен в 60 км от Арака на западе города Шазанд. Невероятная красивая природа…
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МИД Ирана осудил теракт в Ираке
Тегеран, 3 мая. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави решительно осудил теракт…
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В Иране число жертв коронавируса достигло 6203
Тегеран, 3 мая. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 97424, летальных…
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132 иранских города понизили уровень угрозы распространения коронавируса
Тегеран, 3 мая. ИРНА — В 132 городах Ирана объявлено снижение уровня угрозы заболевания коронавирусо…
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В Иране заявили о смерти СВПД в случае продолжения оружейного эмбарго
Тегеран, 3 мая, ИРНА – Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке…
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Иранский университет имени Хадже Насира занял значительное место в рейтинге RUR
Тегеран, 2 мая, ИРНА - В 2020 году из Ирана в этом рейтинге присутствуют 11 университетов,…
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Один миллион тонн основных товаров было импортировано в Иран
Тегеран, 2 мая, ИРНА - «С начала этого года один миллион тонн основных товаров (рис, масло…
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