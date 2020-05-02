2 мая 2020 г., 15:43
Journalist ID: 2388
News Code: 83772822
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Весенняя природа Сардоние в Джирофте

Сардоние является одним из районов города Джирофт в провинции Керман с населением более 39 тысяч человек. Фотограф: Сина Шарифи

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