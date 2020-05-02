Сардоние является одним из районов города Джирофт в провинции Керман с населением более 39 тысяч человек. Фотограф: Сина Шарифи
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Зариф: крупнейший в мире разжигатель воны беспокоится об Иране
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Мечеть Ага Бабахана является одной из исторических мечетей Шираз и является пережитком эпохи…
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Весенняя природа Сардоние в Джирофте
Сардоние является одним из районов города Джирофт в провинции Керман с населением более 39…
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