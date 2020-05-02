2 мая 2020 г., 12:31
Journalist ID: 2388
News Code: 83772408
0 Persons

Автомобильный кинотеатр возле телебашни Милад в Тегеране

Фильм «Выход», снятый режиссером Эбрахимом Хатамкиа, был впервые показан в пятницу вечером в Тегеране в виде автомобильного кинотеатра.

Your Comment

You are replying to: .
1 + 1 =