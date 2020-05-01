1 мая 2020 г., 21:37
Journalist ID: 2177
News Code: 83771869
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Гора Кусалан в районе Хавраман

Невероятная красивая горная природа на восточной и северной частях горы Кусалан в регионе Хавраман привлекает к себе много туристов.

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