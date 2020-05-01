Невероятная красивая горная природа на восточной и северной частях горы Кусалан в регионе Хавраман привлекает к себе много туристов.
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Джахангири поблагодарил металлургов за рекордное производство катодной меди
Тегеран, 1 мая. ИРНА — Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири поблагодарил металлургов…
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Гора Кусалан в районе Хавраман
Невероятная красивая горная природа на восточной и северной частях горы Кусалан в регионе Хавраман…
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США пытаются помешать развитию торговых отношений Ирана и Венесуэлы
Тегеран, 1 мая. ИРНА — Вашингтон своими заявлениями по поводу контактов Тегерана и Каракаса…
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Производство тепличных овощей в городе Хаш
В городе Хаш, провинция Систан и Балучестан на юго-востоке Ирана производится более 9 тыс.…
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Иран продолжает экспорт молочных продуктов в Россию
Шираз, 1 мая. ИРНА — Несмотря на строгий санитарный контроль на ввозимое в РФ молочные продукты,…
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Представители иностранных СМИ в Иране посетили лабораторию для диагностики COVID-19
Тегеран, 1 мая. ИРНА — Представители и журналисты 28 СМИ из 13 стран познакомились с деятельностью…
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Памятник героям священной обороны в иранском Курдистане
Памятник героям «Священной обороны», разрушительной ирано-иракской войны продолжавшейся с 1980…
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Иран подверг критике Лондон за продолжение поставок оружия Саудовской Аравии
Тегеран, 1 мая. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави раскритиковал Великобританию…
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В Иране в выявили 1006 новых случаев заражения коронавирусом
Тегеран, 1 мая. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 95646, летальных…
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Торгпред: Россия готова изучить возможность импорта масок из Ирана
Тегеран, 1 мая. ИРНА — Россия готова рассмотреть возможность импорта масок и дезинфицирующих…
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