1 мая 2020 г., 21:03
Journalist ID: 2177
News Code: 83771854
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Производство тепличных овощей в городе Хаш

В городе Хаш, провинция Систан и Балучестан на юго-востоке Ирана производится более 9 тыс. тонн тепличных овощей.

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