Памятник героям «Священной обороны», разрушительной ирано-иракской войны продолжавшейся с 1980 по 1988 год был установлен в парке Абилар в городе Санандадж, провинция Курдистан.
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Памятник героям священной обороны в иранском Курдистане
Памятник героям «Священной обороны», разрушительной ирано-иракской войны продолжавшейся с 1980…
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Иран подверг критике Лондон за продолжение поставок оружия Саудовской Аравии
Тегеран, 1 мая. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави раскритиковал Великобританию…
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В Иране в выявили 1006 новых случаев заражения коронавирусом
Тегеран, 1 мая. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 95646, летальных…
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Торгпред: Россия готова изучить возможность импорта масок из Ирана
Тегеран, 1 мая. ИРНА — Россия готова рассмотреть возможность импорта масок и дезинфицирующих…
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Тегеран, 1 мая. ИРНА — Заседание межправкомиссии (МПК) России и Ирана может пройти в июне,…
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Тегеран призвал США немедленного освободить заразившегося коронавирусом иранского ученого
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"Iran Mall" как один из крупнейших многофункциональных торговых и спортивных центров на западе…
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Тегеран, 30 апреля, ИРНА - Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в своем послании МАГАТЭ…
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