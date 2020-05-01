1 мая 2020 г., 16:24
Journalist ID: 2177
News Code: 83771697
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Памятник героям священной обороны в иранском Курдистане

Памятник героям «Священной обороны», разрушительной ирано-иракской войны продолжавшейся с 1980 по 1988 год был установлен в парке Абилар в городе Санандадж, провинция Курдистан.

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