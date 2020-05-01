1 мая 2020 г., 10:10
Journalist ID: 2177
News Code: 83771397
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Торговый центр на западе Тегерана отдали под отделение для больных с коронавирусом

"Iran Mall" как один из крупнейших многофункциональных торговых и спортивных центров на западе Тегерана перепрофилируют под инфекционное отделение для больных COVID-19.

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