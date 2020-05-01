"Iran Mall" как один из крупнейших многофункциональных торговых и спортивных центров на западе Тегерана перепрофилируют под инфекционное отделение для больных COVID-19.
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Торговый центр на западе Тегерана отдали под отделение для больных с коронавирусом
"Iran Mall" как один из крупнейших многофункциональных торговых и спортивных центров на западе…
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В МИД Ирана прокомментировали решение Германии запретить деятельность "Хезболлы"
Тегеран, 1 мая. ИРНА — Иран осуждает решение германских властей запретить деятельность ливанского…
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ОАЭИ поблагодарила МАГАТЭ за отправку тест-системы диагностики COVID-19
Тегеран, 30 апреля, ИРНА - Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в своем послании МАГАТЭ…
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Европейский аналитический центр предупредил о продлении эмбарго на поставки оружия против Ирана
Тегеран, 30 апреля, ИРНА - Аналитический центр Совета Европы по международным отношениям предупредил…
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Представитель ВОЗ выразил благодарность за действия Ирана по развитию физической активности
Тегеран, 30 апреля, ИРНА - Представитель Всемирной организации здравоохранения в Иране Кристоф…
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Иран будет самодостаточен в ремонте АЭС в Бушере в течение следующих двух лет
Тегеран, 30 апреля, ИРНА - Представитель Организации по атомной энергии Юехруз Камалванди подчеркнул…
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Иран: годовой доклад об американской религиозной свободе основан на дезинформации
Тегеран, 30 апреля, ИРНА - Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал годовой…
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В Иране введены в эксплуатацию крупные национальные проекты в условиях санкций
Тегеран, 30 апреля, ИРНА - Несмотря на жесткие санкции США против иранского народа, проекты…
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Число жертв коронавируса в Иране достигло до 6028 человек
Тегеран, 30 апреля, ИРНА - Число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло…
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Новая партия ядерного топлива доставлена на АЭС в Бушере
Тегеран, 30 апреля, ИРНА - Новая партия ядерного топлива была доставлена в АЭС Бушера в сотрудничест…
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