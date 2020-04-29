29 апр. 2020 г., 11:42
Journalist ID: 2177
News Code: 83769182
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Парад тюльпанов в поселке Кондор

В поселке Кондор в 22 км к северо-востоку от города Карадж впервые проходит выставка цветов.

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