29 апр. 2020 г., 11:05
Journalist ID: 2177
News Code: 83769109
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Декоративное искусство Гирих в Ширазе

Гирих — вид иранского декоративного искусства в архитектуре и художественных ремёслах (обложки книг, ковры, небольшие металлические объекты), состоящее из геометрических линий, образующих переплетённые, декоративные орнаменты.

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