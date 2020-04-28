28 апр. 2020 г., 18:58
Journalist ID: 2388
News Code: 83768596
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Переполнение урмийского озера

Согласно последним измерениям, уровень воды урмийском озере достиг 5 миллиардов кубометров, и рекорд объема воды был побит, по крайней мере, за последнее десятилетие. Объем воды в озере составляет 650 миллионов кубических метров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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