Переполнение урмийского озера

Согласно последним измерениям, уровень воды урмийском озере достиг 5 миллиардов кубометров, и рекорд объема воды был побит, по крайней мере, за последнее десятилетие. Объем воды в озере составляет 650 миллионов кубических метров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.