28 апр. 2020 г., 18:04
Journalist ID: 2388
News Code: 83768543
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Цветущие дикие тюльпаны в иранском Кандаре

Деревня Кондар расположена в 22 км к северо-востоку от Караджа в провинции Альборз.

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