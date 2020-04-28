28 апр. 2020 г., 14:38
Journalist ID: 2388
News Code: 83768240
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Пожар на старом рыболовецком судне

Пожарные пытаются потушить пожар на старом рыболовецком судне в порту Бендер-Аббас на юге Ирана.

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