28 апр. 2020 г., 11:26
Journalist ID: 2388
News Code: 83767776
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Открытие парков и общественных мест в Исфахане

Парки, сады и исторические мосты, которые были закрыты в апреле из-за распространения коронавируса открылись с применением ограничений, социального дистанцирования.

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