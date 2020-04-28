Парки, сады и исторические мосты, которые были закрыты в апреле из-за распространения коронавируса открылись с применением ограничений, социального дистанцирования.
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Туманян заявил о продолжении армяно-иранских энергетических проектов
Тегеран, 28 апреля, ИРНА – Посол Армении в Иране Арташес Туманян в понедельник заявил, что…
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МИД выразило обеспокоенности по поводу положения иммигрантов в следственных изоляторах США
Тегеран, 2 апреля, ИРНА – Министерство иностранных дел Ирана в Twitter выразило свою глубокую…
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Евразия снизила тарифы на 10 наименований иранского экспорта до нуля
Решт, 28 апреля, ИРНА - Глава департамента внешней торговли организации промышленности, рудников…
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Постпред РФ раскритиковал планы США по СВПД
Москва, 28 апреля, ИРНА - Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене…
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Открытие парков и общественных мест в Исфахане
Парки, сады и исторические мосты, которые были закрыты в апреле из-за распространения коронавируса…
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Любые провокационные действия в Персидском заливе получат решительный ответ
Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Любые незаконные и провокационные действия в Персидском заливе,…
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Рухани провел телефонный разговор с президентом Хорватии
Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани провел в понедельник телефонные переговоры…
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Интервенционная политика США может подорвать стабильность в регионе
Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Интервенционная политика США может подорвать безопасность, мир и…
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Долина Аргаван в иранском Курдистане
Вдоль реки Сирван в долине Аргаван в провинции Курдистане растет иудино дерево (Багрянник европейски…
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Одуванчики
Род многолетних травянистых растений с розеткой прикорневых листьев и крупными ярко-жёлтыми…
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