27 апр. 2020 г., 20:44
Journalist ID: 2177
News Code: 83767281
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Долина Аргаван в иранском Курдистане

Вдоль реки Сирван в долине Аргаван в провинции Курдистане растет иудино дерево (Багрянник европейский). Аргаван в переводе с персидского означает иудино дерево, поэтому долину называют Аргаван.

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