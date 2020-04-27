27 апр. 2020 г., 20:28
Journalist ID: 2177
News Code: 83767270
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Одуванчики

Род многолетних травянистых растений с розеткой прикорневых листьев и крупными ярко-жёлтыми соцветиями-корзинками из язычковых цветков. В ненастную погоду и на ночь корзинка закрывается. На вершине вытянутого носика семянки имеется множество волосков, с их помощью плод одуванчика может перелетать в воздушных потоках на большие расстояния.

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