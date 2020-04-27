В садах города Ошнавиех на западе Ирана наступила настоящая весна.
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Весна в садах Ошнавиех
В садах города Ошнавиех на западе Ирана наступила настоящая весна.
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Гору Маттерхорн в Швейцарии окрасили в цвета иранского флага
Тегеран, 27 апреля. ИРНА — гору Маттерхорн в Швейцарии, являющаяся одной из самых известных…
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Американский журналист: США заблокировали 90% закупок медицинского оборудования Ирана
Нью-Йорк, 27 апреля. ИРНА — Журналист из США Рик Стерлинг назвал ложными утверждения американских…
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Россия: США лицемерно относятся к Ирану
Москва, 27 апреля, ИРНА - Постоянный представитель России при международных организациях в…
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Избыточное производство предметов медицинского назначения будет экспортироваться
Тегеран, 27 апреля, ИРНА - Министр промышленности, рудников и торговли Реза Рахмани, говоря…
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Министры иностранных дел Ирана, Омана, Ирака и ОАЭ провели телефонный разговор
Тегеран, 26 апреля, ИРНА - Министры иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад…
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Экспорт стальных слитков из Ирана вырос на 26 процентов
Тегеран, 26 апреля, ИРНА – Статистические данные об экспорте стали за прошлый год показывают,…
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Греческий народ присоединился к кампании «Нет санкциям против Ирана»
Афины, 26 апреля, ИРНА – Посольство Исламской Республики Иран в Греции, в нынешней критической…
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В Иране начали производство двигателей для космических систем
Тегеран, 26 апреля, ИРНА - Глава Института космических исследований Ирана Хосейн Самими объявил,…
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Несмотря на санкции, Иран подписал 115 международных соглашений в 2019 году
Тегеран, 26 апреля, ИРНА - Глава Государственной торговой корпорации Ирана Амир Талеби сказал,…
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