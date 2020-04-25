25 апр. 2020 г., 18:13
Journalist ID: 2177
News Code: 83764367
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Весна в деревне Секондж

В деревне Секондж, расположенной в 50 км к юго-востоку от города Керман наступила настоящая весна.

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